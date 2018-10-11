Londra’da metro kazası: 1 kişi öldü

Batı Londra’da bulunan Chiswick Metro istasyonunda yeraltı treninin çarptığı 1 kişi hayatını kaybetti.

Chiswick’te bu sabah 08.55 sularında meydana gelen olayda polis ekipleri ve sağlık görevlileri isimi açıklamayan 1 kişinin trenin çarpması sonucunda hayatını kaybettiğini açıkladı.

Meydana gelen kaza nedeniyle tren seferlerinde aksama yaşandı.

Polis ekiplerinin yaptığı açıklamaya göre, kazanın şüpheli olarak değerlendirilmediği ve hayatını kaybeden kişinin ailesine ulaşılmaya çalıştığı belirtildi.