İngilizlerin ‘cinsiyet belirleme’ tercihi KKTC! İNGİLİZ Daily Mail gazetesinin haberine göre, İngilizler cinsiyet belirlemesi, tüp bebek ve diğer servisler için son dönemde KKTC'deki 'her şeyin yasal' olduğu doğum merkezlerini tercih ediyor.

İNGİLİZ Daily Mail gazetesinin haberine göre, İngilizler cinsiyet belirlemesi, tüp bebek ve diğer servisler için son dönemde KKTC’deki ‘her şeyin yasal’ olduğu doğum merkezlerini tercih ediyor.

Geçen Pazar günü yayınlanan habere göre, İngiliz çiftler özellikle bebek cinsiyeti belirleme konusunda KKTC’ye gelirken, İngiliz yasalarının izin vermediği her türlü servisin verildiğinin altı çiziliyor.

Habere göre İngiliz yasalarına göre yasak olan cinsiyet belirleme işinin, çeşitli tıbbi sıkıntıların çıkma riskine rağmen, KKTC’de gayet normal olduğunu vurgulanıyor.

Gazeteye konuşan ve “KKTC’de işin yasal boyutunu düşünmenize gerek yok. Burada her şey mubah, yıllardır bu işi yapıyoruz ve bizim için hiç problem değil” diyen bir klinik çalışanı ise işleyişin nasıl olduğunu gözler önüne seriyor.

Çalıştığı kliniğin, Manchester, Leeds, Liverpool ve Londra’da bir çok klinikle işbirliği yaptığını anlatan çalışan, cinsiyet belirleme dahil toplam maliyetin İngiltere’de 16 bin Euro tuttuğunu söylerken, bunun KKTC kısmındaki işleminin 8 bin Euro’ya yapıldığını ifade etti.

İngiliz çiftlerin embriyolarının KKTC’ye gönderildiği ve burada bir hafta tutularak gerekli işlemlerin yapıldığını ardından da geri gönderildiğini söyleyen çalışan, verilen servisler arasında ‘aile ayarlaması-family balancing’ yönteminin de uygulandığını dile getirdi.

Cinsiyet belirleme son dönemde Amerika Birleşik Devletleri’nde yasal olarak yapılırken, dünyanın çoğu yerinde etik bulunmuyor. Doktorlar, söz konusu yöntemde, erkekten aldıkları X ya da Y kromozomunu kadının rahmine koyarak bebeği bir nevi dizayn edebiliyorlar. Söz konusu işlem, İngiltere yasalarına göre ise 2008 yılından beri yasak.