Londra’nın en stresli bölgesi ‘Westminster’ Londralıların sosyal medya yayınlarının yeni bir analizine göre, Westminster başkentin en stresli ilçesi olarak kaydedildi.

Londralıların sosyal medya yayınlarının yeni bir analizine göre, Westminster başkentin en stresli ilçesi olarak kaydedildi.

Sekiz aylık süreyi kapsayan çalışma, Facebook, Twitter ve Instagram’daki durum güncellemelerinde kullanılan “stres”, “kaygı” ve “endişeli” gibi kelimelerin 24 binini inceledi.

Bunların yarısından fazlası olan 12 bin 808 durum güncellemesinin Westminster’den gönderildiği kayda geçti.

Araştırma, Spa Seekers web sitesi üzerinden gerçekleştirildi.

Bir sözcü, sonuçlar hakkında şunları söyledi:

“Merkez ilçe, bölgede kaydedilen yüksek stres seviyelerine en önemli katkıyı yapan birçok devlet işçisinin iş yeridir.”

TOP 10 ‘EN STRESLİ’ LONDRA İLÇELERİ

Top 10 ‘en stresli’ Londra ilçe ve stres ve anksiyete belirtileri şöyle:

1) Westminster: 12,808

2) Hackney: 874

3) Camden: 868

4) Lambeth: 804

5) Kensington ve Chelsea: 796

6) Southwark: 553

7) Londra Merkez: 540

8) Kule Hamlets: 515

9) Hillingdon: 462

10) Hammersmith ve Fulham: 43

İlk 10 ilçe sıralamasında Hackney ve Camden ikinci sırada yer aldı.

Barking ve Dagenham ise en az stresli bölge olarak ortaya çıktı.