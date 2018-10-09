Eski sevgilisine ilişkiye girdiği fotoğrafı gönderdi ve…

İngiltere'de cinsel ilişki fotoğrafını, eski sevgilisine gönderen kadına 4 ay hapis cezası verildi.

2 saat önce
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İngiltere’de cinsel ilişki fotoğrafını, eski sevgilisine gönderen kadına 4 ay hapis cezası verildi.

Geçen sene Temmuz ayında eski sevgilisi, yeni sevgilisini sokakta bıçakla öldüren Sarah Bramley, beklenen cezayı aldı. İngiltere’nin Darlington bölgesinde yaşayan 29 yaşındaki kadın eski sevgilisi David Saunders’a, Michael Lawson’a cinsel ilişki fotoğraflarını gönderdi.

FOTOĞRAFLARI GÖRÜNCE ÇILGINA DÖNDÜ

Fotoğrafları gördükten sonra adeta deliren 33 yaşındaki Saunders, 34 yaşındaki Lawson’u sokakta bıçaklayarak öldürdü.

Saldırıdan sonra Avustralya’ya taşınan kadın, ülkesine döndükten sonra müebbet hapis cezası alan Saunders’ı saldırıya kışkırtmakla suçlandı.

KADINA 4 AY HAPİS CEZASI

Kadının cinayeti değil, saldırıyı kışkırttığına belirten mahkeme, 4 ay hapis cezası verdi. (MYNET.COM)

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