Londra’da gençlerin ev kurma oranı yüzde 10 düşecek 15 yıl içerisinde 40 yaş altında olan ve kendi evini kuran Londralıların sayısında yüzde 10 azalma olacağı açıklandı.

Ulusal İstatistik Ofisi tarafından yapılan araştırmaya göre, önümüzdeki 15 yıl içerisinde 40 yaş altında, kendi evini kuran Londralıların sayısında yüzde 10 azalma olacağı açıklandı.

Araştırmaya göre Londra’da, 25 ile 39 yaş arasındaki kişilere ait 1 milyondan fazla hane bulunduğu belirtildi. Ancak bu rakamın önümüzdeki yıllarda Londra nüfusunun büyük bir artış göstermesine rağmen hanelerin sayısının önümüzdeki 15 yıl içerisinde büyük düşüş göstereceği öngörülüyor. Söz konusu düşüşün ise ekonomik anlamda olumsuz etkileri olacağı açıklandı.

Elde edilen araştırma verilerine göre, kendi evlerinde yaşamak isteyen gençlerin karşılaştığı zorlukların Londra ekonomisi üzerinde potansiyel olarak zarar verici etkiyi artırılacağı belirtildi. Araştırma yalnızca konut almak isteyen veya sermayenin bir parçası olan Londralılarla yapılmadı, söz konusu araştırma Londra’da yaşayan birçok kişiye yönelik yapıldı.

2033 yılına kadar Londra’da yirmili ve otuzlu yaşlarda olan kişilerin 120 bin hane artması beklenirken, bu artışın aslında genel olarak yüzde 11.5 düşüş anlamına geldiği belirtildi.

25-39 yaş grubundaki kişilerin, aldıkları ya da kiraladıkları evlerin sayısının, 2041 yılına kadar yeniden artması için çalışma başlatıldığı kaydedildi. Ancak istatistikler, o tarihe kadar, kendi evlerinde yaşayan bu yaş grubundaki Londralıların sayısının, 2016’da kaydedilen toplamın yüzde 7’sinden daha düşük olacağını gösteriyor.