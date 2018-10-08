İskoçya bağımsızlık için harekete geçti Başkent Edinburgh'daki dev gösteriden bir gün sonra partisinin toplantısında konuşan Nicola Sturgeon, İngiltere'nin AB'den ayrılmasıyla ikinci kez bağımsızlık referandumuna gidileceği sinyalini verdi.

Başkent Edinburgh’daki dev gösteriden bir gün sonra partisinin toplantısında konuşan Nicola Sturgeon, İngiltere’nin AB’den ayrılmasıyla ikinci kez bağımsızlık referandumuna gidileceği sinyalini verdi.

İskoçya’da dört yıl sonra yeniden bağımsızlık sesleri yükseliyor. İskoç Ulusal Partisi’nin lideri Nicola Sturgeon, partisinin kongresinde yaptığı açıklamayla Brexit’ten sonra ikinci bir bağımsızlık referandumunu destekledi.



“ÇAĞRILARIN ARTACAĞINA ŞÜPHE YOK”

İskoçya’nın kaçınılmaz bir şekilde bağımsız olacağını vurgulayan Başbakan Sturgeon, “İkinci bir referanduma dönük çağrıların artacağına şüphe yok. Daha önce de söyledim, biz ikinci bir referandumun önünde engel olarak durmayız. İskoç Ulusal Partisi böyle bir teklifi kabul eder. AB içinde kalmak yönünde oy kullanmışken, kendimizi tamamen irademize aykırı şekilde AB’den çıkmış bulmak istemiyoruz” dedi.

Sturgeon, İngiltere Başbakanı Theresa May’in Brüksel’den bir anlaşmayla döndüğü zaman harekete geçecekleri sinyalini verdi.

100 BİN KİŞİ YENİ BAĞIMSIZLIK REFERANDUMU İÇİN YÜRÜDÜ

İskoçya’nın başkenti Edinburgh’da ise, yaklaşık 100 bin kişi yeni bağımsızlık referandumu için yürüdü. Sokaklardan ‘Ne istiyoruz? Bağımsızlık! Ne zaman? Hemen şimdi!’ sloganları yükselirken, göstericiler İskoçya bayrakları taşıdı.

Yerel medya, İngiltere topraklarında yaşayan İskoçların gösteri için bugün Edinburgh’a otobüsler ve trenlerle geldiğini bildiriyor.

2014’DEKİ REFERANDUMDA ‘HAYIR’ OYU BASKIN ÇIKMIŞTI

Yaklaşık 5,5 milyon insanın yaşadığı İskoçya’da, 2014’teki bağımsızlık referandumundan yüzde 55,3 ‘hayır’ oyu çıkmıştı. Birleşik Krallık’ta yapılan Brexit referandumunda ise İskoçların ezici tercihi Avrupa Birliği’nde kalmaktan yana olmuştu.

Bugün yapılacak ikinci bir bağımsızlık referandumunda, Brexit öfkesiyle ‘evet’ oylarının fazla çıkabileceği belirtiliyor. İngiltere ve Avrupa Birliği arasındaki sancılı boşanma süreci, anlaşmazlıkla sonuçlanabilir. Taraflar, son zirvede birbirlerine rest çekti.

Müzakerelerin olumlu yürümesi halinde resmi ayrılık Mart 2019’da gerçekleşecek. (MYNET.COM)