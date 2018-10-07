Banksy’nin tablosu satışın ardından kendini yok etti Ünlü sokak sanatçısı Banksy'nin 'Kırmızı Balonlu Kız' adlı eseri, Londra'daki Sothbey's müzayede evinde 1 milyon sterlinden yüksek bir meblağa satıldıktan hemen sonra kendi kendini parçalara ayırdı.

Ünlü sokak sanatçısı Banksy’nin ‘Kırmızı Balonlu Kız’ adlı eseri, Londra’daki Sothbey’s müzayede evinde 1 milyon sterlinden yüksek bir meblağa satıldıktan hemen sonra kendi kendini parçalara ayırdı.

Ünlü sokak sanatçısı Banksy’nin oldukça tanınan ‘Kırmızı Balonlu Kız’ adlı eseri Londra‘daki Sothbey’s müzayede evinde açık artırmaya çıktı.

Bir kız çocuğunu kalp şeklindeki bir balona erişmeye çalışırken tasvir eden eser açık artırmada satışa çıkan son eserdi.

SATILDIKTAN BİRKAÇ DAKİKA SONRA KENDİNİ İMHA ETTİ

Ancak 2006 tarihli eser, 1 milyon sterlinden yüksek bir meblağa (1.042 milyon sterlin- yaklaşık 7.6 milyon TL) satıldıktan birkaç dakika sonra eserin çerçevesi içine gizlenmiş kağıt imha makinesi vasıtasıyla kendi kendini yok etti.

Kimliği bilinmeyen gizemli sanatçı Banksy o anı Instagram hesabından “Gidiyor, gidiyor, gitti…” mesajıyla paylaştı.(ENSONHABER.COM)