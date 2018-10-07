Banksy’nin tablosu satışın ardından kendini yok etti

Ünlü sokak sanatçısı Banksy'nin 'Kırmızı Balonlu Kız' adlı eseri, Londra'daki Sothbey's müzayede evinde 1 milyon sterlinden yüksek bir meblağa satıldıktan hemen sonra kendi kendini parçalara ayırdı.

3 saat önce
0 229 Bir dakikadan az

Ünlü sokak sanatçısı Banksy’nin ‘Kırmızı Balonlu Kız’ adlı eseri, Londra’daki Sothbey’s müzayede evinde 1 milyon sterlinden yüksek bir meblağa satıldıktan hemen sonra kendi kendini parçalara ayırdı.

Ünlü sokak sanatçısı Banksy’nin oldukça tanınan ‘Kırmızı Balonlu Kız’ adlı eseri Londra‘daki Sothbey’s müzayede evinde  açık artırmaya çıktı.

Bir kız çocuğunu kalp şeklindeki bir balona erişmeye çalışırken tasvir eden eser açık artırmada satışa çıkan son eserdi.

SATILDIKTAN BİRKAÇ DAKİKA SONRA KENDİNİ İMHA ETTİ

Ancak 2006 tarihli eser, 1 milyon sterlinden yüksek bir meblağa (1.042 milyon sterlin- yaklaşık 7.6 milyon TL) satıldıktan birkaç dakika sonra eserin çerçevesi içine gizlenmiş kağıt imha makinesi vasıtasıyla kendi kendini yok etti.

Kimliği bilinmeyen gizemli sanatçı Banksy o anı Instagram hesabından “Gidiyor, gidiyor, gitti…” mesajıyla paylaştı.(ENSONHABER.COM)

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

30 Ağustos 2018
189

Canary Wharf’daki şüpheli paketler paniğe neden oldu

18 Ağustos 2018
357

Banksy, bu kez İngiltere’deki işaret levhasında

8 Ağustos 2018
228

İngiltere Savunma Bakanı Willamson’dan ‘Brexit’ açıklaması

6 Temmuz 2018
430

Dünyada en yüksek enflasyona sahip üçüncü ülke: KKTC

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin