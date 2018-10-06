İngiltere’de dünyanın ilk uçan sineması hizmete başladı. Yerden 30 metre yukarıda yer alan sinemada servisler drone’larla yapılıyor.

Sinemaseverleri yakından ilgilendirecek haber İngiltere‘den geldi. İngiltere‘nin Sussex bölgesinde bulunan öğrenciler uçan sinemanın ilk konukları oldu.

Yerden 30 metre yükseklikte bir vincin yardımı ile duran sinema salonunda patlamış mısır servisini drone’lar (İnsansız Hava Araçları) yapıyor. İngiliz telefon operatörü EE’nin inşa ettiği system eski bir RAF (Royal Air Force-İngiltere Hava Kuvvetleri) üssünde inşa edildi. (NTV.COM)