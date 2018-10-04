Londra’da ölüme neden olan ‘pencere’ daha önce de düşmüş…

Mick Ferris’in üzerine düşerek ölümüne neden olan pencerenin, 2017 yılında yine düştüğü öğrenildi.

3 saat önce
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Londra’nın Embankment bölgesinde 53 yaşındaki Mick Ferris’in üzerine düşerek ölümüne neden olan pencerenin, 2017 yılında yine düştüğü öğrenildi. 2017 yılında meydana gelen kazada herhangi biri zarar görmezken, ilk kaza sonrasında Corniche binasının yeniden tasarlandığını kaydedildi.

Polis yetkilileri, 53 yaşındaki Mick Ferris ölüme nedeniyle soruşturmaya devam ediyor.

Yeni inşa edilen Corniche bloğu, 2,7 milyon sterlin ile 6,25 milyon sterlin arasında iki, üç ve dört yatak odalı dairelerden oluşuyor.

Hayatını kaybeden Ferris’in oğlu Daniel, babasını her zaman kalbinde ve aklında olacağını söyledi.

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