İngiltere’nin en tehlikeli ‘örümceği’ Londra’daki okullarda görüldü Örümcek istilası nedeniyle Londra’da 4 okul kapatıldı.

‘False widows’ olarak adlandırılan örümcek türünün istilası nedeniyle Londra’nın doğusunda bulunan Ellen Wilkinson Primary School, Star Primary School, Lister Community School ve Rokeby School kapatıldı.

Çarşamba günü Londra’nın doğusunda gerçekleşen örümcek istilası nedeniyle okullar kapatılarak tedbir alındığı açıklandı.

50 peny büyüklüğün olan ‘False widows’ olarak adlandırılan örümcek türü, İngiltere’deki ‘en tehlikeli’ örümcek türü olarak nitelendiriliyor.

Newham Belediyesi, ‘çocukların eğitim almaya devam edebilmelerini sağlamak amacıyla okullarda çalışmaların başlatıldığını’ söyledi.

Newham Belediyesi’nin çevre ekibinin rutin bir kontrol sırasında fark ettiği örümcek istilası hakkında velilere bilgilendirici mektup gönderildiği açıklandı.

Okulların ne zaman açılacağı bildirilecek.