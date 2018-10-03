Hackney’deki otopark sular altında kaldı, 2 kişi botlarla kurtarıldı

Londra’nın Hackney bölgesinde bir kapalı otoparkta su borusunun patlaması sonucunda mahsur kalan bir kadın ve bir adam botlarla kurtarıldı.

3 saat önce
0 595 Bir dakikadan az

Londra’nın Hackney bölgesinde bir kapalı otoparkta su borusunun patlaması sonucunda mahsur kalan bir kadın ve bir adam botlarla kurtarıldı.

Hackney’de kapalı bir otopark, su borusunun patlaması sonucunda tamamen sular altında kaldı. Otoparktaki araçlar ise suya gömüldü. Su dağıtım şirketi Thames Water ve polisin olay yerine geldi. itfaiye ekipleri suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

İtfaiye erlerinin, bir adam ile dükkanda mahsur kalan bir kadını şişme botla kurtardığı öğrenildi.

Thames Water uzman ekipleri, mağazalara ve evlere giren suyun tahliyesi için çalışıma başlattı.

Olaya 40 itfaiye yetkilisi ile 4 itfaiye aracının müdahale etti.

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

2 saat önce
50

May’in dansı yine gündemi salladı

6 saat önce
214

May: “AB’nin planı çıkarlarımıza ters”

7 saat önce
679

Londra tren istasyonunda ‘bıçaklama’

7 saat önce
166

İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt: “Kıbrıs sorunu ‘çözülmez’ değildir”

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin