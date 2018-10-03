Hackney’deki otopark sular altında kaldı, 2 kişi botlarla kurtarıldı Londra’nın Hackney bölgesinde bir kapalı otoparkta su borusunun patlaması sonucunda mahsur kalan bir kadın ve bir adam botlarla kurtarıldı.

Londra’nın Hackney bölgesinde bir kapalı otoparkta su borusunun patlaması sonucunda mahsur kalan bir kadın ve bir adam botlarla kurtarıldı.

Hackney’de kapalı bir otopark, su borusunun patlaması sonucunda tamamen sular altında kaldı. Otoparktaki araçlar ise suya gömüldü. Su dağıtım şirketi Thames Water ve polisin olay yerine geldi. itfaiye ekipleri suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

İtfaiye erlerinin, bir adam ile dükkanda mahsur kalan bir kadını şişme botla kurtardığı öğrenildi.

Thames Water uzman ekipleri, mağazalara ve evlere giren suyun tahliyesi için çalışıma başlattı.

Olaya 40 itfaiye yetkilisi ile 4 itfaiye aracının müdahale etti.