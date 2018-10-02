Londra’da akıl almaz kaza… Embankment’te yolda yürüdüğü sırada bir adamın kafasına, inşaattan ağır bir obje düştü.

Londra’nın Embankment bölgesinde bir kişi kaza sonucunda hayatını kaybetti.

Polis yetkilileri, Embankment’te yolda yürüdüğü sırada bir adamın kafasına bir binadan ağır bir obje düşmesi sonucunda bugün sabah 10.40 saatlerinde öldüğünü açıkladı.

Bir inşaattan düştüğü tahmin edilen objenin, 1 kişinin ölümüne neden olduğu kaza, polis ekipleri tarafından araştırılıyor.

Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen adamın, olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı.