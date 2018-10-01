AB’den ayrılmanın İngiltere’ye bedeli: Haftada 500 milyon pound

İngiltere'nin Brexit referandumunda ayrılık kararı çıkması nedeniyle toplam kaybının 26 milyar pounda ulaştığı belirtildi.

47 dakika önce
0 241 Bir dakikadan az

İngiltere’nin Brexit referandumunda ayrılık kararı çıkması nedeniyle toplam kaybının 26 milyar pounda ulaştığı belirtildi. Avrupa Reform Merkezi’nin konuyla ilgili raporu, AB’den ayrılma yanlılarının referandum kampanyalarından kullandıkları ‘AB’ye günde 50 milyon pound gönderiyoruz’ argümanını da yeniden gündeme getirdi.

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılmasını öngören Brexit süreci İngiltere’de tartışılmaya devam ediyor.

Avrupa Reform Merkezi’nin yaptığı araştırmaya göre, Brexit referandumunda birlikten ayrılma yanlılarının kampanyalarında kullandığı haftada 350 milyon pound tasarruf argümanının aksine, Brexit’in şimdiye dek İngiltere’ye haftada 500 milyon pounda patladığı ortaya çıktı.

Araştırmada, referandumda AB’de kalma seçeneği çıkması durumunda İngiltere ekonomisinin mevcut durumunda yüzde 2.5 daha büyük olacağı ortaya konulurken, bunun bir yıl içerisinde 26 milyar poundluk kaybı ifade ettiği belirtildi.

Bu da İngiltere’nin, AB’den ayrılma kararı aldığı tarihten itibaren haftada 500 milyon pound kaybetmesi anlamına geliyor.

Mart 2019’da Avrupa Birliği’nden ayrılık süreci tamamlanacak olan İngiltere’nin, ‘anlaşmasız ayrılık’ yapması veya AB’den kötü bir anlaşma yapması durumunda bu maliyetlerin giderek artabileceği ifade ediliyor.

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

4 saat önce
137

Büyükelçi Ümit Yalçın görevine başladı

4 saat önce
238

Yeni Brexit planı: Süper Kanada!

4 saat önce
171

Day-Mer, yeni dönemin ilk üye toplantısını gerçekleştirdi

6 saat önce
320

“Anlaşmasız Brexit’i kaldırabilecek kapasitedeyiz”

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin