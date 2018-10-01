Büyükelçi Ümit Yalçın görevine başladı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden önce Dışişleri Müsteşarı olarak görev yapan Büyükelçi Ümit Yalçın, Türkiye’nin yeni Londra Büyükelçisi oldu.

Geçtiğimiz dönem Londra Büyükelçilik görevini üstlenen Abdurrahman Bilgiç’İn merkeze alınması sonucunda, Büyükelçi olarak atanan Ümit Yalçın 1 Ekim 2018 itibari ile görevine başladı.

ÜMİT YALÇIN KİMDİR?

Ankara’da 1967 yılında doğan Yalçın, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olduktan sonra 1989 yılında Dışişleri Bakanlığı Doğu Avrupa Dairesinde aday meslek memuru olarak göreve başladı.

Bulgaristan’da ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) Başkonsolosluk yapan Yalçın, 2012’de Türkiye’nin Kuveyt Büyükelçisi olarak atandı. Yalçın, 2014 sonrası Dışişleri Bakanlığında Kuzey Afrika-Ortadoğu ve Asya-Pasifik masalarında değişik zamanlarda genel müdürlük ve müsteşar yardımcılığı görevini yürüttü.

Ümit Yalçın 2016’dan bu yana Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapıyordu.