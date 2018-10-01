May, partisine seslendi: Brexit için bir araya gelelim İngiltere Başbakanı Theresa May, lideri olduğu iktidardaki Muhafazakâr Parti'ye seslenerek İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılış sürecinde en iyi anlaşmayı sağlamak için birlik olma çağrısında bulundu.

İngiltere Başbakanı Theresa May, lideri olduğu iktidardaki Muhafazakâr Parti’ye seslenerek İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılış sürecinde en iyi anlaşmayı sağlamak için birlik olma çağrısında bulundu.

Muhafazakâr Parti’nin en çalkantılı yıllık konferanslarından biri olması beklenen bu yılki toplantı öncesinde BBC’ye konuşan May, Brexit planıyla ilgili kendisini eleştirenlere seslenerek bir arada olmaları gerektiğini vurguladı.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden resmi olarak ayrılacağı tarih olarak belirlenen Mayıs 2019 öncesinde Muhafazakâr Parti içinde Brexit hakkındaki görüş ayrılıkları derinleşiyor.

En son olarak eski dışişleri bakanı Boris Johnson, Theresa May’in Brexit planına karşı çıkarak ‘Süper Kanada’ planını açıklamıştı.

Johnson, May ile Brexit hakkında yaşadıkları görüş ayrılıkları nedeniyle kabineden ayrılmıştı.

İki siyasetçi arasındaki bu görüş ayrılığı parti liderliği için yapılan mücadeleye bir işaret olarak gösteriliyor.

Bloomberg gibi bazı basın kuruluşları, May’in koltuğu için müdadele ettiği yorumunda bulunarak partisi içindeki görüş ayrılıklarını gidermeye çalıştığını öne sürdü.

MAY: BREXIT’E İNANIYORUM

Avrupa Birliği bu ay içinde May’in Chequers adını verdiği Brexit planını reddetmişti.

May, planının temelinde serbest ticaret olduğunu söyleyerek planının arkasında durmaya devam ediyor. Ancak Avrupa Birliği, bu planın İngiltere’nin birliğin aantajlarından yararlanmaya devam etmesi anlamına geldiğini söylüyor.

Boris Johnson ise bu anlaşmanın birlikten ayrılma yanlısı olan vatandaşların oyuna ihanet olduğunu aktarıyor.

Boris Johnson’ın ‘Brexit’e inanmıyor’ eleştirilerine de yanıt veren May, Brexit’e inandığını söyleyerek AB ile müzakerelerin sonucu ne olursa olsun başarı sağlayacaklarını öne sürdü.

May, böylece AB ile bir anlaşma sağlanamaması durumuna da hazırlıklı olduğunu vurguladı.

Boris Johnson ve eski Brexit bakanı David Davis, Avrupa Birliği ile Kanada usulü bir serbest ticaret anlaşması yapılması gerektiğini savunuyor.

Ancak May bu teklifin Kuzey İrlanda’yı Britanya’dan ayıracağını ve Kuzey İrlanda için farklı bir gümrük uygulamasının devreye sokulması anlamına geleceğini söylüyor.

May’in iş bakanı olan Greg Clark ise böylesi bir ticaret anlaşmasının uluslararası tedarik zincirlerini tıkayarak iş dünyasına zarar vereceğini belirtiyor. (BBCTÜRKÇE)