70 yaşındaki adamın içinden köpek çıktı!

İngiltere’nin Liverpool kentinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Dünyada yankı bulan olay bir hastanede gerçekleşti.

70 yaşındaki kanser hastası bir adam, röntgen çektirmek için hastaneye gitti. Sonuçları aldığındaysa hem kahkahalarla güldü, hem de şaşkına döndü.

Yemek borusu kanseri sebebiyle 3 yıl boyunca tedavi görmek durumunda kalan 70 yaşındaki Peter Cavanagh, hastalığının nüksetmesi sebebiyle tekrar tedavi sürecine başladı. Omurgasını da etkileyen rahatsızlığından dolayı röntgen çektiren yaşlı adam, sonucu gördüğünde 50 yıllık eşi Tess ile birlikte gülmeye başladı.

3 çocuğu ve 20’den fazla torunu olan adam konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Kanser hoş bir hastalık değil ancak gülümsemeye ve savaşmaya devam etmelisiniz. Umarım bu, bana benzer durumda olan insanların da yüzlerinin gülmesini sağlar. Gülmeye devam etmelisiniz!” ifadelerini kullandı.

Bu sevimli köpeğin İngiltere’de çekilen röntgene nasıl dahil olduğu tam olarak bilinmese de ortaya çıkan birbirinden ilginç röntgen sonuçları görenleri hayrete düşürebiliyor. (MYNET.COM)