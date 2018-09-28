Londra’da insanlık dışı yaşam: Bir evde 20 kişi yaşıyor… Londra’daki bir eve baskın yapan belediye yetkilileri, “gecekondu koşullarında” üç yataklı bir mülkte yaşayan 20'den fazla erkek olduğunu ortaya çıkardı.

Londra’daki bir eve baskın yapan belediye yetkilileri, “gecekondu koşullarında” üç yataklı bir mülkte yaşayan 20’den fazla erkek olduğunu ortaya çıkardı.

Kuzey Londra’nın Brent bölgesinde yapılan bir araştırmada, belediye yetkilileri 20’den fazla erkeğin 3 yatak odalı evde insani koşullardan uzak yaşam sürdüğü gerekçesiyle konut sahibi ve konutu kiralayan kişiler hakkında soruşturma başlattı.

Ev içerisinde tuvalet haricinde her alanda 26 minder bulunduğu açıklanırken, icra memurları evin içerisine girmekte zorlandığı kaydedildi.

Çatı katı dahil penceresiz odalarda yaşam süren kiracıların haftada 30 – 50 pound arasında kira bedeli ödediği belirtildi.

Yakın çevrede yaşayanların, gelen ve giden erkeklerin sayısı hakkında şikayette bulunduğu belirtilirken, yetkililerin şikayeti değerlendirerek evde araştırma yaptığı öğrenildi.

Konut ve Refah Reformu Kabine Üyesi olan Meclis üyesi Eleanor Southwood konuyla ilgili şunları söyledi:

“Kiracıları istismar eden mülk sahiplerine karşı sıfır tolerans politikamız var. Brent’de hiçbir kiracı, paralarını alan bir ev sahibine karşı güçsüz olduklarına inanmamalıdır. Kiracıların mahkemeye götürerek mülk sahiplerine karşı savaşmasına yardım etmek için buradayız. ”

Kalabalık olan yaşam alanının yanı sıra, evin hatalı duman alarmları, kötü havalandırması ve insandışı koşulları da vardı.

Brent Konseyi’nden bir açıklama şöyle:

“Mülk sahibini, ev sahibini veya mülkü kiralayan aracıyı bulmak için bir soruşturma başlatıldı.”