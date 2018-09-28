Londra’da yaşayan Kaan Aslan cinayetiyle ilgili yeni gelişme… Cinayetle ilgili şüpheli 1 şahıs tutuklandı.

Londra’nın Hackney bölgesinde yaşayan 21 yaşındaki Türk genci Kaan Aslan cinayetiyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Cinayetle ilgili şüpheli 1 şahıs gözaltına alındı.

Üniversite eğitimi için para biriktirmeye çalışan gencin, Deliveroo ismindeki firma için çalıştığı ve gece vardiyasından çıktıktan sonra Doğru Londra’da bulunan evine doğru giderken bıçaklanması sonucunda hayatını kaybetmesinin üzerinden 1 yıl geçti.

Geçen sürede polisin cinayetle ilgili araştırması devam ederken yapılan açıklamada şüpheli 1 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Gözaltına alınan 24 yaşındaki Bruno Pateco-Te, 27 Eylül Perşembe günü Thames Sulh Mahkemesi’ne çıkarıldı.