Kuzey Londra’nın eğlence mekanı ‘Koko’ kapanıyor Londra'nın önde gelen canlı müzik merkezlerinden biri olan Koko, tadilat nedeniyle kapanıyor.

Londra’nın önde gelen canlı müzik merkezlerinden biri olan Koko, tadilat nedeniyle kapanıyor. 117 yıllık binaya sahip olan Koko’nun geçici olarak kapatılacağı açıklandı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre Camden Town’da bulunan Koko isimli eğlence mekanının yapısal güvenlik eksikliği nedeniyle, kapatılmasına karar verildi. Mekanda yapılacak olan tadilat sonrasında mekanın yeniden açılması planlanıyor.

2020 yılının Nisan ayına kadar sürmesi planlanan bina restorasyonun ardından 2 yıla yakın bir süre mekan kapalı olacak. 2018 Ekim ayında “yapısal iyileştirme çalışması” yapılmasına izin verildi.

Yetkililerden Larry Seymour bina restorasyonu konusunda şu açıklamayı yaptı:

“Restorasyon çalışmaları, mekanın kapanacağı anlamına gelmiyor. Etkilenen tüm müşterilerimize samimi ve içten özürler sunuyoruz. Müteahhitlerimiz, mümkün olan en kısa sürede tadilat çalışmasını tamamlamak üzere planlama yapacak”

Koko, Prens, Kanye West, Madonna, Ed Sheeran ve Coldplay’in performanslarına ev sahipliği yaptı.