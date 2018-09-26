Erdoğan ile May görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile New York'ta bir araya geldi.
Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere ABD’ye giden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüştü.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile New York’ta bir araya geldi.
Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan’ın da bulunduğu görüşme basına kapalı gerçekleşti.