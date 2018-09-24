İngiltere’de bakıcı eksiği 110 bine yükseldi

İngiltere’de işgücü verilerine göre yetişkin bakıcılığı alanında 110 bine yakın bir istihdam açığı bulunuyor. Geçen yıla oranla 2018’de bakıcı eksikliği 22 bin artarken, yapılan araştırmaya göre 2017 yılında yüzde 6,6 olan istihdam açığı bu yıl yüzde 8’e yükseldi.

Verilerin açıklanmasının ardından, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir işe alım kampanyasını yürüteceğini söyledi.

İstatistikler ayrıca, bakıcıların yüzde 31’inin 2017-18 yıllarında işlerini bıraktığını veya değiştirdiğini göstermektedir

Bakıcılık işinin ‘üst seviyede sorumluluk’ gerektiren bir iş olduğu ifade edilirken, istihdam açığının nedeni bakıcı maaşlarının düşük olmasına bağlandı.

Bakıcıların maaşı saatte 9.80 sterlin iken özel sektörde çalışanların ise ortalama ücretinin 8.12 olduğu açıklandı. Bu nedenle üst seviyede sorumluluk gerektiren ‘bakıcılık’ işi ile özel sektörde market gibi alanlarda çalışanların maaşları arasında kayda değer bir ücret farkı olmamasının, bakıcılık mesleğinin tercih edilmemesindeki en önemli nokta olarak belirlendi.

Bakım İcra Kurulu Başkanı Sharon Allen şunları söyledi: “İşverenler bize en büyük sorununun, yetişkinlere yönelik sosyal bakımda doğru değerleri elde etmek için doğru değerleri bulması olduğunu söylüyor ve bu rapor bu sorunun boyutunu gösteriyor”

Cambridge Konut Derneği’nde (CHS) baş uygulayıcı olan Amy Esgate, yetişkin bakım çalışanlarını işe almada sorun yaşadığını söyledi ve şöyle devam etti:

“Süpermarket çalışanları, sorumluluk miktarı bakımından çok iyi ödeniyor. Gerçek şu ki, bakıcılık çok yüksek bir sorumluluk gerektiren iş ancak yüksek ücretli bir alan değil”

Süpermarketler çalışanları saatte ortalama 8.50 – 8.85 arasında bir ücret alıyor. Bakıcılar ise market çalışanlarından çok daha fazla sorumluluk gerektiren bir iş yapmasına rağmen ücretleri özel sektör çalışanları ile hemen hemen aynı ücreti alıyor.

Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı’nın bir sözcüsü şunları söyledi:

“Yetişkin sosyal hizmetlerini tercih edilen ödüllendirici bir kariyer olarak tanıtmak ve mesleğe personel çekmek ve korumak istiyoruz. Sistemin, yaşlanmakta olan ve yaşlanan nüfusumuzun taleplerini karşılayabilmesini sağlamak için çalışıyoruz ve yakında sektörün profilini daha da yükseltmek için bir işe alım kampanyası başlatacağız”