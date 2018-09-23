30 yıldır dışarı adım dahi atamıyor!

İngiliz Joshua Barnfather isimli adam 30 yıldır sokağa çıkamıyor. Doğduğu günden bu yana binadan dışarı çıkamayan Joshua, tüm hayatını güneş ışınlarından korunmaya çalışarak geçirdi.

Hayatı boyunca UV ışığından korunmaya çalışsa da kanser olmaktan kaçamadı. İngiltere’de yaşayan Joshua Barnfather isimli iş adamı doğduğundan beri güneşe çıkamıyor. Güneş alerjisi yani tıp dilinde ‘Kseroderma Pigmentosum’ hastalığına sahip adam, yıllarca iç mekanlarda yaşamını sürdürmesine rağmen kanser olmaktan kaçamadı.

İngiltere’nin Hull şehrinde yaşayan 30 yaşındaki Joshua Barnfather isimli iş adamı milyonda bir görülen bir rahatsızlığa sahip. Joshua’nın vücudu güneş ışığı da denilen UV ışığına maruz kaldığında vücudunda tamir edilemez bir DNA hasarı oluşuyor.

Yıllarca çoğu zamanını evinde geçirip dışarı çıkmamasına rağmen, birden fazla kez cilt kanserine yakalandı. Hayatı kabusa dönen adama, geçen Şubat ayında anjiyosarkom olarak bilinen iç kan damarı astarlarının kanseri teşhisi konuldu.

Kanser suratından lenf düğümlerine, kemiklerine ve akciğerine kadar yayıldı. Doktorlar kanserin fazla ilerlediğini ve bu tedavinin onun için tek umut olduğunu söyledi. Tüm yaşamını iç mekanlarda geçiren adamın tedavisi İngiltere’nin Ulusal Sağlık Örgütü kuruluşunda (NHS) mevcut değil. Joshua, şimdi yaşamak ve iyileşebilmek için internet üzerinden 100.000 Sterlin (yaklaşık 830 bin TL) değerinde bağış toplamaya çalışıyor.

Durumundan bahseden Joshua “Bana 18 aylıkken ‘Kseroderma Pigmentosum’ tanısı konuldu. Bu Birleşik Krallık’ta yaklaşık 100 kişiyi etkileyen çok nadir bir genetik durum.” diye konuştu.

“Tüm hayatım boyunca UV ışığından kaçmaya çalıştım.” diyen adam, güneşten korunmak için harcadığı çabaya rağmen birçok kez cilt kanserine yakalandığını üzüntüyle anlattı.

Yakın zamanda güncellenen bağış toplama sayfasına göre, şu ana kadar 32.000 Sterlinden (yaklaşık 266 bin TL) fazla bağış toplandı. Ayrıca Joshua geçen hafta Salı günü hastaneden taburcu edildi.

Yüzünün yan tarafındaki görünür bir yumru ile fotoğrafını paylaşan adam “Artık hastanede değilim, şimdi tedavime hazırlanmaya başlayabilirim.” diye konuştu. (MYNET.COM)