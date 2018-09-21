Londra’da öldürülen taksici Kabala’nın cinayetiyle ilgili yeni gelişme… Londra'nın Barnet şehrinde öldürülen 41 yaşındaki taksi şoförü Bülent Kabala’nın cinayetiyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Londra’nın Barnet şehrinde öldürülen 41 yaşındaki taksi şoförü Bülent Kabala’nın cinayetiyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Polis ekipleri, cinayet zanlılarının çalıntı bir van ile Kabala’yı öldürdüğü şüphesi üzerinde dururken, kullanılan van aracın ve içerisinde bulunan aletlerin görüntülerini yayınlayarak, bilgi sahibi olanların polise ihbarda bulunmasını istedi.

İlk olarak 20 Şubat Salı günü 46 yaşındaki bir adamı cinayet şüphesiyle gözaltına alan polisler, ikinci şüpheliyi ise 19 Eylül günü gözaltına aldı.

46 yaşındaki şüphelinin serbest bırakıldığı belirtilirken, soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

cinayet işlemek üzere başkalarıyla birlikte komplo kurduğu şüphesiyle tutuklan ikinci şüpheli ise sorgulama için polis gözetiminde tutuluyor.

Bülent Kabala’nın ölümüyle ilgili soruşturmayı yürüten Met’in Cinayeti ve Binbaşı Suç Komutanlığı’ndan Dedektif Baş Müfettişi Noel McHugh şöyle dedi: “Şimdi cinayette kullanılan Ford Transit’i kimin temin ettiğini biliyoruz. Ancak, terkedilmiş zamana kadar, cinayetten önce minibüs hareketleriyle ilgili bilgi almak için halkın yardımına ihtiyacımız var. Kullanılan van aracın arka tarafında, Bülent’in katili tarafından koruma altına alınmış inşaat araçları vardı. Çalınmış olmaları mümkündür. Herhangi bir bilgiye ulaşmak için van araç veya içerisindekileri tanıyan herkese ifade vermelerini rica ediyorum. Aletlerin beş görüntüsü bugün yayınlandı”