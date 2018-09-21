Kazadan kurtulan sürücüye, ‘piyango bileti al’ dedi…

Nottinghamshire'da etkili olan fırtına nedeniyle sökülen ağaç bir aracın üzerine devrildi.

3 saat önce
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Nottinghamshire’da etkili olan fırtına nedeniyle sökülen ağaç bir aracın üzerine devrildi.

Aracın içerisinde bulunan adam şans eseri herhangi bir yara almazken, olayla ilgili açıklamada bulunan polis yetkilisi “Yaptığım ilk şey elini sıkmak ve bir piyango bileti almasını söylemek oldu. O gördüğüm en şanslı kişi”

Nottingham Road’ta bu sabah 02.00 sıralarında devrilen ağacı fark eden adam, araçtan çıkarak kaçması sonucunda herhangi bir yara almadı. Yaşanan kaza sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri, trafiği iki taraflı olarak kapattı. Yol, ağacın kaldırılması ve yolun temizlenmesi sonucunda ancak öğleden sonra açılabilecek.

 

 

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