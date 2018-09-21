İngiltere’de tarihi binada yangın

İngiltere’nin West Midlands bölgesinde yer alan bir tarihi sinema binasında yangın çıktığı belirtildi.

İngiltere’de West Midlands bölgesindeki Harborne ilçesinde tarihi Royalty Cinema’da sabaha karşı yangın çıktı. Yaklaşık 50 itfaiye erinin uzun süren çalışmalar sonunda büyük yangını kontrol atına aldığı belirtildi. Yangın nedeniyle gökyüzü dumanla kaplanırken, bölgede yaşayanlar dumandan etkilenmemeleri için evlerinin cam ve kapılarını kapalı tutmaları konusunda uyarıldı. Yangın nedeniyle ana caddenin trafiğe kapatıldığı, yangın kontrol altına alındıktan sonra caddenin bir bölümünün yeniden trafiğe açıldığı öğrenildi.

Ünlü mimar Horace G Bradley tarafından tasarlanan Royalty Cinema, 1930’larda açılmıştı. (HABERLER.COM)