16 yaşındaki Cem’in cinayetiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Polis yetkililerinin Londra Gazete’ye verdiği bilgiye göre, 16 Eylül tarihinde gerçekleşen Bedford’ta yaşanan 16 yaşındaki Cemeren Yılmaz’ın cinayetiyle ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Cemeren Yılmaz, 16 Eylül Pazar günü Ashmead Yolu’nda saldırıya uğradıktan sonra hayatını kaybetti. Cinayet soruşturması yürüten polis yetkilileri, olayla ilgili 19 yaşındaki Aaron Mille isimli erkek ve 15 yaşındaki 3 çocuk cinayetten suçlandı.

Suçlanan 4 kişi bu sabah Luton Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıkarılacak.

2 KİŞİNİN CİNAYETLE İLGİSİ YOK

Polis tarafından şüpheli bulunan 40 yaşındaki bir erkeğin olayla ilgisi olmadığı belirtilerek serbest bırakıldı. Şüpheli bir diğer kişi olan 19 yaşındaki bir erkeğin ise cinayetle ilgisi olamadığı anlaşılmasının ardından uyuşturucu ile ilgili suçlu bulunarak soruşturmaya alındı.