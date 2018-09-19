Storm Ali, Enfield’te ağaçları uçurdu

Kuzey Londra‘nın Enfield bölgesinde bulunan Green Dragon Lane’de bir aracın üzerine ağaç devrildi.

4 saat önce
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Kuzey Londra‘nın Enfield bölgesinde bulunan Green Dragon Lane’de bir aracın üzerine ağaç devrildi.

Storm Ali adlı fırtınanın etkili olduğu Londra’da, şiddetli fırtına nedeniyle bugün Enfield’te kaza yaşandı. Fırtınanın şiddetine dayanamayan ağaç trafikte bulunan bir aracın üzerine düştü. Meydana gelen kaza nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, polis yetkilileri herhangi bir yaralanma olmadığını açıkladı.

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