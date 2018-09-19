Storm Ali, bir can aldı İrlanda’da etkili olan şiddetli fırtına bir can aldı. Şiddetli fırtınanın sürüklediği bir karavanda bulunan 50’li yaşlardaki bir kadın karavanın uçurumdan devrilmesiyle hayatını kaybetti.

İrlanda’da etkili olan şiddetli fırtına bir can aldı. Şiddetli fırtınanın sürüklediği bir karavanda bulunan 50’li yaşlardaki bir kadın karavanın uçurumdan devrilmesiyle hayatını kaybetti. İrlanda’da 140 bine yakın konut, işyeri ve çiftlik fırtınadan hasar gördü ve elektriksiz kaldı. Yetkililer İrlanda için turuncu alarm verdi.

İngiltere’de etkili olan ‘fırtına Ali’ için yetkililer uyarıda bulundu.

Fırtına Ali adı verilen rüzgarların saatte 80 km hıza ulaşması nedeniyle insanların hayatını tehlikeye atabileceği ifade edilirken, İngiltere’nin bazı bölgelerinde ise seyahat planları ve elektrik kesintisi olabileceği kaydedildi.

Özellikle Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kuzey İngiltere’nin rüzgarlar nedeniyle olumsuz etkilendiği belirtilirken, Kuzey İrlanda’da fırtına sebebiyle parklar, oyun alanları ve mezarlıklar kapatıldı.

Fırtınanın Cumartesi gününe kadar etkili olacağı belirtilirken, bazı bölgelerde sarı alarm verildi. Fırtınayla birlikte şiddetli yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Uzmanı Dean Hall şunları söyledi: “Ülkenin en kuzeyindeki açık alanlarda muhtemelen saatte 80 milden daha hızla fırtına etkili oluyor”