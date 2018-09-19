İngiltere’de enflasyon beklenmedik şekilde yükseldi

İngiltere'de enflasyon ağustos ayında beklenmedik şekilde artarak son 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

2 saat önce
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İngiltere’de enflasyon ağustos ayında beklenmedik şekilde artarak son 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

İngiltere’de ağustos ayında tüketici fiyatları, deniz ve hava yolu ile yolculuk ücretlerinde alışıla gelmiş mevsimlik artışın üzerinde bir yükseliş yaşanmasının da etkisi ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 arttı. Temmuz ayında yıllık tüketici enflasyonu yüzde 2,5 olmuştu.

Ekonomistler ise enflasyonun Ağustos’ta yüzde 2,4’e gerileyeceğini tahmin ediyorlardı.

Tüketici enflasyonu kasım ayında yüzde 3,1 ile son 5 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı. (DÜNYA.COM)

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