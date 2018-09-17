Londra Belediye Başkanı Han’dan Brexit referandumu çağrısı…

Londra Belediye Başkanı Sadık Han, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılıp ayrılmayacağına yeni bir referandum düzenlenerek karar verilmesi çağrısında bulundu.

İngiliz The Observer gazetesinde makale yayımlayan Han, halka AB üyeliği konusunda yeniden söz hakkı verilmesini istedi. İşçi Partili Han, “Halk, AB’den ayrılma kararını daha fakirleşmek, ekonominin zarar görmesi, hastanelerdeki nöbetçilerin azalması, polisin toplumsal kargaşaya hazırlanması ve terörle mücadelede AB ile iş birliğimizi zayıflatılıp ulusal güvenliğin tehlikeye girmesi için vermedi” yorumunda bulundu.