İngiltere’deki Rumlardan Dışişleri Bakanı Hunt’a mektup…

İngiltere’de yaşayan Rumlar, Maraş’ın Kıbrıs müzakereleri başlamadan Güney Kıbrıs’a iadesi taleplerini İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt’a yolladığı mektupla yineledi.

Fileleftheros’un haberine göre, İngiltere’de yaşayan 11 Rum’un imza attığı mektupta, Kıbrıs sorununa bütün Kıbrıslıların güvenli ve barış içinde yaşayacağı birleşmiş bir Kıbrıs’ı yaratacak sürekli ve işleyebilir bir çözüme süratle ulaşılması için İngiliz hükümetinin BM ve Rum Yönetimi ile yakın işbirliği yapması istendi.

Mektupta, “Maraş’ın, Kıbrıs müzakereleri yeniden başlamadan önce iade edilmesi” talebi de yer aldı.

BM Güvenlik Konseyi’nin 550 ve 789 sayılı karalarına da atıf yapılan mektupta, şu ifadeler yer aldı:

“Kıbrıs müzakereleri yeniden başlamadan önce anılan kararlarda ifade edildiği üzere Maraş’ı yasal sakinlerine iade yükümlülüğünü yerine getirmesi Türkiye’nin -Kıbrıslı Türklerin değil-, iyi niyetinin ve Kıbrıs sorununa adil ve işleyebilir bir çözüme müsaade etmede ne kadar ciddi olduğunu gösterecek”

Mektupta, Türkiye’nin böyle bir hareketinin “Kıbrıs sorununun çözümü için büyük bir hareket noktası ve bir katalizör olacağı” görüşü ortaya konuldu.