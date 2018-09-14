“İngiltere’de konut fiyatları yüzde 35 oranında düşebilir” İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney Avrupa Birliği'nden düzensiz bir çıkışın, üç yılda konut fiyatlarını yüzde 35'e kadar düşürebileceğini söyledi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney kabinenin önde gelen bakanlarını uyararak, Avrupa Birliği’nden düzensiz bir çıkışın, üç yılda konut fiyatlarını yüzde 35’e kadar düşürebileceği ve aynı zamanda faiz oranlarını da yükselteceğini söyledi.

Carney, İngiltere Merkez Bankası’nın her türlü Brexit sonucu için hazırlıklı olduğunu söyledi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney, hem merkez bankasının hem de ülkedeki büyük bankaların sorunlu bir Brexit ihtimaline karşı hazırlıklı olduklarını, ancak ekonomik görünümdeki belirsizliğin ücret artışlarının önünü kestiğini söyledi.

İngiliz medyasında dün yer alan haberlerde Carney’in kabinenin önde gelen bakanlarını uyararak, Avrupa Birliği’nden düzensiz bir çıkışın, üç yılda konut fiyatlarını yüzde 35’e kadar düşürebileceği ve aynı zamanda faiz oranlarını da yükselteceğini söylediği yer almıştı.

Carney bugün İrlanda merkez bankasında yaptığı konuşmada bu konuya doğrudan değinmedi. BoE, bankaları tedbirli olmaya yöneltmek için geçen yıl da bu gibi senaryoları gündeme getirmişti.

Carney, Brexit hazırlıkları hakkında daha önceki sözlerini hatırlatan bir ifade kullanarak şöyle konuştu:

“Her ne kadar ihtimal dışı görülse de, Birleşik Krallık’taki en büyük bankaların ülkedeki hanelerin ve şirketlerin ihtiyaçlarını düzensiz bir Brexit halinde bile karşılayabileceklerini garantilemek için stres testlerimizi uyguladık.

“Çünkü bizim görevimiz en iyisini ummak değil, en kötüsüne hazırlıklı olmaktır.”