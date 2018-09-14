İngiliz Mahkemesi’nden Gazprom’un için iptal kararı

İngiliz mahkemesinin, Rus doğalgaz devi Gazprom'un İngiltere ve Galler'deki mal varlıklarının dondurulması yönünde haziran ayında verilen kararı iptal ettiği belirtildi.

3 saat önce
0 58 Bir dakikadan az

İngiliz mahkemesinin, Rus doğalgaz devi Gazprom’un İngiltere ve Galler’deki mal varlıklarının dondurulması yönünde haziran ayında verilen kararı iptal ettiği belirtildi.

İngiliz mahkemesinin, Rus doğalgaz devi Gazprom‘un İngiltere ve Galler‘deki mal varlıklarının dondurulması yönünde haziran ayında verilen kararı iptal ettiği belirtildi.

Gazprom’dan yapılan açıklamaya göre, Rus şirketi dondurma kararının iptali için İngiliz mahkemesinde gelecek yıl yapılacak duruşma bitinceye kadar Nord Stream AG hisselerini devretmeme sözünü verdi. Daha önce İsveç mahkemesi, önceki kararını iptal ederek Gazprom mal varlığını dondurma yetkisini vermişti. (HABERLER.COM)

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

2 saat önce
84

İngiliz anneanne dördüz bekliyor

5 saat önce
86

Güney Kıbrıs’ta Kıbrıslı Türklerin mal anlaşmazlığında çıkmaz

19 saat önce
938

KKTC’de hamile kalan kadın, İngiltere’nin en yaşlı ‘dördüz annesi’ adayı

2 gün önce
699

İngiliz turist tutuklandı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin