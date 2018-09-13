Coleshill yakınındaki tren kazası nedeniyle hatlarda aksamalar yaşandı

Birmingham New Street ve Nuneaton arasında meydana gelen tren kazası nedeniyle tren servislerinde aksama yaşanacağı bildirildi.

Birmingham New Street ve Nuneaton arasında yük taşıyan bir trenin raydan çıkmasıyla meydana gelen kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Kaza nedeniyle hatlarda gecikme yaşanırken, rayların tamiratının Cuma gününe kadar süreceği bildirildi.

İngiliz Ulaştırma Polisi, yolcuları seyahate çıkmadan önce tren hatlarını kontrol etmesi yönünde uyardı.