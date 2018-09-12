Birmingham’da ilişkiye girdiği kadının ölümüne neden olan adam 29 yıl hapis cezası

Cinsel ilişki sırasında Birmingham’da bir kadının ölümüne neden olan adam ‘cinayetten’ yargılandı.

3 saat önce
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Cinsel ilişki sırasında Birmingham’da bir kadının ölümüne neden olan adam ‘cinayetten’ yargılandı.

41 yaşındaki Richard Bailey, 33 yaşındaki Charlotte Teeling ile Şubat ayında buluştuktan birkaç saat sonra Birmingham’daki dairesinde cinsel ilişkiye girdiği sırada, Charlotte Teeling’in ölümüne neden oldu.

İki çocuk annesi olduğu belirtilen kadının ölüme neden olan adamın 29 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Kadının hayatını kaybetmesinin ardından, 41 yaşındaki Richard Bailey’in 2 gün boyunca kadının cesedini evinde tuttuğu açıklandı.

Hakim Patrick Thomas QC, cinayetin “sadist” davranışı içeren bir cinayet olduğuna karar verdi.

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