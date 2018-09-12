Alkol sınırını aşan Tottenham kalecisine 50 bin pound ceza

Dünya kupasını kazanan Fransa’nın da file bekçisisi olan Tottenham kalecisi Hugo Lloris Londra merkezinde polis tarafından durduruldu. Alkol sınırının yaklaşık 2 katı seviyede olduğu anlaşılan Lloris suçunu kabul etti.

Polis tarafından tutuklanan ve bir geceyi nezarette geçiren dünyaca ünlü file bekçisi 31 yaşındaki Hugo Lloris ileriki bir tarihte davası görülmek üzere serbest bırakıldı.

24 Ağustos günü, sabahın erken saatlerinde Marylebone Glouchester Place’de bir devriye aracı tarafından durdurulan ve alkol sınırını aştığı bildirilen kaleci Lloris’in davası Westminister Sulh Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme tarafından 50 bin sterlin para cezasına çarptırılan Lloris, 20 ay trafikten men edildi ve ehliyetine el koyuldu.