Doğu Londra’da duvardan düşen çocuk öldü
Doğu Londra Romford bölgesindeki Station Road’ta faaliyet gösteren bir barın duvarından düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Doğu Londra Romford bölgesindeki Station Road’ta faaliyet gösteren bir barın duvarından düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Romford’ta dün öğleden sonra meydana gelen olayda, barın duvarından düşen 7 yaşındaki çocuğun hastaneye kaldırıldıktan sonra tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklandı.
Çocuğun ciddi şekilde yaralandığını belirten polis yetkilileri, çocuğun akrabalarının bilgilendirildiğini ve çocuğa otopsi yapılacağını açıkladı.