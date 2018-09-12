Doğu Londra’da duvardan düşen çocuk öldü

Doğu Londra Romford bölgesindeki Station Road’ta faaliyet gösteren bir barın duvarından düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

43 dakika önce
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Doğu Londra Romford bölgesindeki Station Road’ta faaliyet gösteren bir barın duvarından düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Romford’ta dün öğleden sonra meydana gelen olayda, barın duvarından düşen 7 yaşındaki çocuğun hastaneye kaldırıldıktan sonra tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklandı.

Çocuğun ciddi şekilde yaralandığını belirten polis yetkilileri, çocuğun akrabalarının bilgilendirildiğini ve çocuğa otopsi yapılacağını açıkladı.

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