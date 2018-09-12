Londra’da yaşayan 17 yaşındaki Ayla aranıyor!

Londra’da yaşayan aile, 17 yaşındaki Ayla Hüseyin adındaki kızlarını arıyor.

Ayla’nın annesi Alev Öztürkmen 10 Eylül tarihinde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda kızından haber alamadığını belirterek, fotoğrafını paylaştı ve kızını görenlerin polise bildirmelerini söyledi.

Annesinin iddiasına göre Londra’da yaşayan Ayla Hüseyin’den, 6 Eylül Perşembe’den beri haber alamıyor.

Anne Alev Öztürkmen, Ayla’nın Romford, Ilford, Kent, Victoria ve Camden bölgelerine sıklıkla gittiğini belirterek, kızını görenlerin bildirmesini istedi. Facebook Messenger üzerinden kızının çevrimiçi göründüğünü de sosyal medya paylaşımında belirten anne Alev, “Kızım messengerden iletişime geçti, ancak nerede olduğunu hala bilmiyorum. En azından hayatta” şeklinde açıklamada bulundu.