Anadolu Kültür Festivali, Eylül’de 12’nci yılını kutlayacak

Londra’nın Stoke Newington bölgesindeki Clissold Park’ta küçük 2007 yılında bir kermes olarak başlayan Anadolu Kültür Festivali, 29 – 30 Eylül 2018 tarihleri arasında 12’nci yılını kutlayacak.

Anadolu Toplum Derneği ve Süleymaniye Kültür Merkezi’nin geleneksel olarak ortaklaşa düzenlemiş olduğu Anadolu Kültür Festivali başarılı olarak geçirdiği on bir yılın ardından kalabalık ziyaretçi topluluğu ve zengin bir program ile 29 -30 Eylül tarihleri arasında Clissold Park’ta kapılarını 12’nci yıla açmaya hazırlanıyor.

Festival düzenleme Komitesi’nin verdiği bilgiye göre, on ikinci yılında festival 2 gün sürecek ve büyük açılış 29 Eylül Cumartesi saat 14.00’de olacak. Geçtiğimiz yıllarda festivalin açılışına İngiliz ve Türk Bakanlar, Milletvekilleri, siyasetçiler ve bürokratların yanı sıra Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği ve Londra Konsolosluğu, Lord’lar kamarası üyeleri, KKTC Temsilcisi, Belediye Başkanları, Meclis üyeleri, Yerel ve Türk Toplumu dernek temsilcileri ve yoğun bir halk katılımı olmuştu.

Yetkililer ayrıca, her geçen yıl ziyaretçi sayısı ile de büyüyen festivalin ziyaretçi sayısının on birinci yılda 50 bini aştığını ve on ikinci yılda daha çok ziyaretçinin gelmesini beklediklerini belirtti.

FESTİVALDE ZENGİN ANADOLU KÜLTÜRÜ TANITILACAK

Clissold Park’ta yaklaşık 13 bin metre karelik geniş bir alanda ve onlarca farklı çadırda zengin Anadolu kültürünün tanıtılacağı festivale, bu yıl Türkiye’den de çeşitli zanaatkarlar ve sanatçılar da katılarak kültürümüzü ve sanatsal zenginliklerimizi Türk ve yabancı ziyaretçilerle paylaşacaklar.

Ayrıca Türk Havayolları başta olmak üzere yerel ve uluslararası birçok firma on bir yıldır bu festivale sponsor olarak, ürün ve hizmetlerini ziyaretçilerle paylaşıyor. Festivale her türlü destek ve yardımda bulunmak isteyen firmalar Festival yetkilileri ile www.anatolianfest.com web sitesi üzerinden irtibata geçebilirler.

FESTİVAL YİNE DOPDOLU

Anadolu’nun zengin mutfağından lezzetli ev yemekleri, lahmacun, gözleme, tantuni, Künefe ve daha birçok yemek ve tatlı çeşitlerinin yanı sıra etkinliklerden Bursa Mehter Takım’ı konseri, Keloğlan ve değişik sahne gösterileri ile sürpriz sanatçılar da festivale gelen ziyaretçilerle olacak.

Farklı kültürlerden her yaş grubundan binlerce ziyaretçi festivali ziyaret ederek Anadolu Kültürü’nü tanıma ve yemeklerini tatma fırsatı bulacak. Yoğun bir etkinlik programının olacağı festival süresince İbiş ve tiyatro grubu tarafından Hacivat ile Karagöz, skeçler, Jonglor ve kukla gösterileri on ikinci yılında da festivalin renkli bölümleri arasında yer alacak.

KÜLTÜR ÇADIRINDA EL SANATLARINI KEŞFEDİN

Ailelere çocuklarıyla birlikte eğlenme ve piknik yapma imkanı sunulacak festivalde Anadolu’nun farklı lezzetleri festival süresince farklı çadır ve stantlarda ziyaretçilerin damak zevkine sunulacak. Geçtiğimiz on bir yılda olduğu gibi on ikinci yılında da geleneksel Türk el saray sanatları, filografi, Hat ve Ebru sanatı, cam ve süsleme sanatı gibi sanat gösterileri kültür çadırında ziyaretçilerin ilgisine sunulacak.

29 Eylül Cumartesi günü sabah başlayıp 30 Eylül Pazar akşamına kadar açık olacak festivali her gün 10.00 ve 19.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. Festival hakkında ilgili bilgi almak için 0 207 684 99 00 veya info@anatolianfest.com adresinden festival yetkilileri ile görüşebilirsiniz.