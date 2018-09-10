İngiltere’de çocuk tutuklu sayısı, üçte iki oranında düştü İngiltere'de çocuk tutuklu sayısı, verilen resmi rakamlara göre 2010 yılından 2017 yılına kadar olan 7 yıllık sürede 157 binden fazla düştü.

Howard League for Penal Reform Hayır Kurumu’nun yaptığı araştırmaya göre İngiltere’de 2010 yılında yaklaşık olarak 232 bin çocuğun tutuklandığı ortaya konulurken, geçen 7 yıllık sürede bu rakamın üçte iki oranında düştüğü ve 2017’de 74 bin çocuk tutuklu olduğu açıklandı.

İngiltere’de çocuk tutuklu sayısı, verilen resmi rakamlara göre 2010 yılından 2017 yılına kadar olan 7 yıllık sürede 157 binden fazla düştü.

Howard League for Penal Reform Hayır Kurumu, çocukları yargı sisteminden uzak tutmak için polis güçleriyle birlikte çalışıldığını söyledi.

HOWARD KURUMU 2010’DA ÇALIŞMA BAŞLATTI

2010 yılında, Howard Kurumu, suçun önlenmesine yardımcı olmak ve ceza alan çocukların sayısını sınırlandırmak için çocuk tutuklamalarını azaltmaya yönelik bir program başlattı.

Araştırmalar, 2017 yılında 12 bin 495 kız çocuğunun tutuklandığını ve 2010’dan bu yana erkeklere oranla kız çocuk tutukluların sayısının daha hızlı düştüğünü açıkladı.

Hayır Kurumu, polis verilerinde “elle tutulur bir değişiklik” olduğunu söyledi.

İcra Kurulu Başkanı Frances Crook şunları söyledi:

“Çocuk tutuklu sayısının düşmesi, polis ve Howard tarafından olağanüstü bir başarı. Bu, on binlerce çocuğun gereksiz polis teması ve sabıka kaydıyla hayat şansı ortadan kaldırılmadan daha parlak bir geleceğe sahip olacağı anlamına geliyor. Uzun bir yol kat ettik, ama daha yapacak çok iş var.”

İngiltere ve Galler’de cezai sorumluluk yaşı 10’dır.