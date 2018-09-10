Londra’daki St George’s Hastanesi, kalp ameliyatlarını askıya aldı

Londra’da bulunan St George's Hastanesi’nde yapılacak olan restorasyon nedeniyle yaklaşık olarak kalp ameliyatı yapılması gereken 100 hasta Londra’daki başka hastanelere sevk edilecek.

1 saat önce
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Londra’da bulunan St George’s Hastanesi’nde yapılacak olan restorasyon nedeniyle yaklaşık olarak kalp ameliyatı yapılması gereken 100 hasta Londra’daki başka hastanelere sevk edilecek.

Yöneticiler, hastane binasında yapılacak yeniliklerin ‘hasta bakımı ve muayene işlemlerini yapmak için gerekli olduğunu’ belirtti.

Hastanede her yıl yaklaşık bin kalp ameliyatı yapılıyor.

Hem planlı hem de acil durum kompleksi vakaların geçici karardan etkileneceği belirtilirken, rutin kalp cerrahisinin normal olarak hastanede devam edeceği açıklandı.

Hastanenin İcra Kurulu Başkanı Jacqueline Totterdell, planın “hasta güvenliğini korumak ve kalp cerrahisi hizmetimizin uzun vadeli geleceğini korumak için” yapıldığını söyledi.

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