İngiltere’de yeni eğitim yılı başladı

YAZ tatilinin ardından İngiltere’de öğrenciler için yeni eğitim yılı 3 Eylül Pazartesi günü başladı. 6 haftalık tatilin ardından 2018-2019 eğitim yılı dönemi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için resmen başladı. Yaklaşık 10 milyon öğrencinin başlayacağı yeni eğitim yılı ile ilgili olarak devletin birçok kurumu tarafından trafik ve birçok konuda gerekli tedbirlerin alındığı belirtiliyor.

100 binlerce üniversite öğrencisinin ise ay sonu itibari ile yeni dönem için okullarına başlaması bekleniyor.