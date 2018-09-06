İngiltere’de yeni eğitim yılı başladı

YAZ tatilinin ardından İngiltere’de öğrenciler için yeni eğitim yılı 3 Eylül Pazartesi günü başladı.

2 saat önce
0 103 Bir dakikadan az
A multi-ethnic group of elementary age children are running from the bus to class. They are smiling and looking at the camera.

YAZ tatilinin ardından İngiltere’de öğrenciler için yeni eğitim yılı 3 Eylül Pazartesi günü başladı. 6 haftalık tatilin ardından 2018-2019 eğitim yılı dönemi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için resmen başladı. Yaklaşık 10 milyon öğrencinin başlayacağı yeni eğitim yılı ile ilgili olarak devletin birçok kurumu tarafından trafik ve birçok konuda gerekli tedbirlerin alındığı belirtiliyor.

100 binlerce üniversite öğrencisinin ise ay sonu itibari ile yeni dönem için okullarına başlaması bekleniyor.

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

3 saat önce
338

Soyguna gittiği evde karnını doyurdu

7 saat önce
125

İkinci Küme’nin yenileri

8 saat önce
128

Birinci Küme 23 Eylül’de başlayacak

9 saat önce
1.132

İngiltere’de trende kimse yer vermeyince bebeğini ayakta emzirdi

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin