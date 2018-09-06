16 yaşındaki genç, terör suçu şüphesiyle tutuklandı

BATI Londra’da şüpheli bir adrese yapılan operasyonda 16 yaşındaki bir çocuk ‘terör eylemi şüphesiyle’ gözaltına alındı.

2 saat önce
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BATI Londra’da şüpheli bir adrese yapılan operasyonda 16 yaşındaki bir çocuk ‘terör eylemi şüphesiyle’ gözaltına alındı.

Londra’nın batısında 29 Ağustos Çarşamba günü saat 09.55’te meydana gelen olayda polis tarafından şüpheli bir adrese düzenlenen operasyon sonucunda, hintkeneviri ve sahte silah bulunan adresteki yaşayan 16 yaşındaki çocuk gözaltına aldı.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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