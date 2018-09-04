Kraliçe II. Elizabeth’in mücevherleri Türk tasarımcıya emanet

İngiltere’de yaşayan Türk moda tasarımcısı Zeynep Kartal, bu yıl 15 Eylül’de gerçekleşecek Londra Moda Haftası kapsamındaki defilesinde İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’e ait olan üç mücevheri tasarımlarının üzerine taşıyacak. Kraliyetten özel izinle alınan bu üç değerli mücevher, tarihte ilk kez bir moda tasarımcısına defilesi için emanet edilecek.

Kraliçenin kişisel koleksiyonuna ait olan mücevherler, Zeynep Kartal’ın 2019 İlkbahar/Yaz defilesi için 3 tasarımın üzerinde görücüye çıkacak. Kartal, bu defileyle ilgili olarak “ Her zaman hem ülkem hem de İngiltere arasında bir kültür köprüsü kurmayı amaçladım. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in koleksiyonunda yer alan üç mücevherini tasarımlarımın üzerinde görmek benim için büyük bir mutluluk… Kraliyet tarafında bu özel iznin bir Türk modacıya verilmesinden dolayı mutluluğum ayrıca iki katına çıktı ” dedi.

Türk moda tasarımcısı Zeynep Kartal, dünyaca ünlü isimlerden Lady Gaga, Kylie Minogue, Bebe Rexha, Ellie Goulding, Cherly Cole, Tess Daly, Winnie Harlow, Massie Williams, Michelle Keegan ve Lucy Fallon’u giydirmesiyle de tanınıyor.