Tottenham’da Türk genci öldürüldü

Tottenham’da Pazartesi sabahı öldürülen gencin Türk olduğu öğrenildi.

3 saat önce
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Tottenham’da Pazartesi sabahı öldürülen gencin Türk olduğu öğrenildi.

Kuzey Londra’daki Tottenham Mezarlığı’nda öldürülen gencin kimliği açıklandı.

Tottenham Mezarlığı’nda dün sabah saatlerinde tabancayla vurularak öldürülen 22 yaşındaki gencin Londra’da yaşayan İsmail Tanrıkulu olduğu belirtilirken, polis ekipleri olayla ilgili ‘cinayet soruşturması’ başlattı.

Olay konusunda bilgisi olanların veya görgü tanıklarının 0208 358 0300 numaralı telefondan polise ulaşılması istendi.

 

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