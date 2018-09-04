Tottenham Mezarlığı’nda bir kişi öldürüldü

Kuzey Londra'daki Tottenham Mezarlığı'nda bir kişi öldürüldü.

3 saat önce
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Kuzey Londra’daki Tottenham Mezarlığı’nda bir kişi öldürüldü.

Polis, Tottenham Mezarlığı’na saat 08.00’da 22 yaşındaki bir erkeği kurşunla yaralanmış şekilde buldu.

Londra Ambulans Servisi tarafından yapılan müdahaleye rağmen, adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili cinayet soruşturması başlattı.

Hayatını kaybeden kişinin resmi olarak kimliği açıklanmazken, akrabalarına konuyla ilgili bilgi verildi.

 

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