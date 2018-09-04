İngiltere’de Jetpack (sırt roketi) rekoru kırdılar

İngiltere'de iki jetpack (sırt roketi) pilotu ülkenin güneyinde yer alan Bournemouth Plajı'nda gerçekleştirdikleri uçuşla yeni bir rekora imza attı.

1 saat önce
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İngiltere’de iki jetpack (sırt roketi) pilotu ülkenin güneyinde yer alan Bournemouth Plajı’nda gerçekleştirdikleri uçuşla yeni bir rekora imza attı.

Uçuş Eğitimi Direktörü Doktor Angelo Grubisic, saatteki hızı 74 kilometreyi bulan bir uçuş gerçekleştirdi. Grubisic, böylece hız rekoruna imza attı.

Richard Browning isimli bir diğer pilot ise 1.4 kilometre ile en uzun mesafeyi uçtu.

Binlerce kişinin izlediği deneme sırasında pilotlardan biri denize düştü.

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