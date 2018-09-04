İngiltere’ye üs davası

Hint Okyanusu’nda ada devleti Mauritius, eski sömürgecisi İngiltere’den “Bağımsızlık sürecinde takımadaları ikiye böldüğü ve adaların bir bölümünü uluslararası hukuka aykırı bir şekilde kendi toprağı ilan ettiği” gerekçesiyle iade talebinde bulundu

Mauritius’un BM’nin yargı organı Lahey Adalet Divanı’ndaki davası başladı ve hafta içinde devam edecek. İlk etapta 22 ülke görüş bildirecek. Görüş bildirecek ülkeler arasında Rum yönetimi de bulunuyor. Kararın ise gelecek yıl açıklanması bekleniyor. Kıbrıs, hem tarihi hem de adada İngiliz toprağı kabul edilen iki İngiliz üssü nedeniyle Mauritius’la neredeyse bire bir aynı durumda. Mauritius’in iadesini istediği adaların üzerinde ABD’nin İngiltere’yle ortak kullandığı, bölgedeki en büyük hava ve deniz üssü Diego Garcia bulunuyor. Lahey Adalet Divanı’nın kararı, İngiltere’nin sorun yaşadığı askeri üslerinin de bulunduğu Kıbrıs, Falkland Adaları (Arjantin) ve Cebelitarık (İspanya) gibi ülkelere de emsal oluşturacak. (HÜRRİYET)