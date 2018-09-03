Carney’nin 2019 yılında görevini bırakması bekleniyor

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney`nin görevinin uzatılıp uzatılmayacağı tartışmaları ülkede gündeme oturdu

34 dakika önce
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İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney`nin görevinin uzatılıp uzatılmayacağı tartışmaları ülkede gündeme oturdu. BBC`nin Carney`nin görevi süresinin uzatılabileceği yönündeki haberi ardından İngiltere Başbakanı Theresa May`in sözcüsünden önemli bir açıklama geldi. Açıklamada, Carney`nin 2019 yılında görevini bırakmasının beklendiği belirtildi.

İngiltere Başbakanı Theresa May’in Sözcüsü James Slack, İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Mark Carney’nin 2019 yılında görevini bırakmasının hala beklendiğini belirtti.

Slack, hükümetin Carney’nin bu görevde kalmasını isteyip istemeyeceği sorusunu, “Başbakan May, Carney’nin iyi bir iş çıkardığını düşünüyor” şeklinde yanıtladı.

BBC’nin Pazartesi günkü haberine göre, Carney, Brexit müzakereleri sürerken bankanın başına yeni bir isim getirmeye çalışmanın zor olacağına yönelik endişelere bağlı olarak görev süresinin uzatılması üzere İngiltere Hazinesi ile görüşüyor.

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