Görme sorununuz varsa sürüş ehliyetiniz iptal edilebilir

İngiltere’de sürüş ehliyeti sahipleri, trafikte göz kontrolüne tabi tutulacak.

Polis ekipleri tarafından trafikte durdurulan araç sürücüleri 20 metre (65ft) uzaklıkta bir plaka okutularak göz testine tabi tutulacak. Söz konusu teste tabi tutulacak olan sürücülerin 20 metre uzaklıktaki plakaları okuyamaması durumunda sürüş ehliyetleri iptal edilecek.

İngiltere’de kusurlu görme yeteneği olan sürücülerin belirlenmesi ve görme yetersizliğinden kaynaklanacak olası kazalara meydan verilmemesi amacıyla polis ekiplerinin sürücülere görme testi uygulayacağı belirtildi.

Polis, zayıf sürücü vizyonunun kapsamını daha iyi anlamak için testlerden elde edilen verilerin kullanılacağını söyledi.

Polis memurları, yoldaki bir sürücünün, diğer yol kullanıcılarının güvenliğinin riske atılacağına inanması sonucunda, Sürücü ve Araç Lisans Ajansı (DVLA) aracılığıyla lisanslarının derhal iptal edilmesini talep edebilirler.

Şu anki kurallara göre, sürüş ehliyeti alacak olan kişilere sadece zorunlu muayene yapılıyor ve sınava giren öğrencilerin pratik bir test sırasında, 20 metreden bir sayı levhası okuması gerekiyor. Ancak planlanan göz testi uygulaması sonucunda sürüş ehliyeti sahipleri trafikte oldukları sırada polis tarafından durdurularak göz testine tabi tutulabilecek.

LİSANSINIZ İPTAL EDİLİRSE NE OLUR?

Eğer lisansınız iptal edilirse – ki bu bir dizi tıbbi sebepten dolayı ortaya çıkabilir – yeni bir lisans için başvuruda bulunmanız gerekir, bu da ilk lisans için olduğu gibi ücreti ödemeniz gerekir.

DVLA, bir sürücünün yeni bir lisans için başvuramayacağı bir diskalifiye dönemi verecektir.

Bu sürenin bitiminden sekiz hafta sonra tekrar başvurabilir ve araç sürmek için uygun olduğunuzu kanıtlamanız gerekebilir. DVLA’dan gelen mektup, durumun böyle olup olmadığını size söyleyecektir.

Geçerli bir sürücü belgesine sahip olmak, varolan sigortanızın geçersiz olduğu anlamına gelecektir.